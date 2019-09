La police québécoise, source inépuisable d'inspiration pour Luc Dionne, scénariste de District 31

«La commission Charbonneau a permis de sauver des centaines de millions après dans l'octroi de contrats, il y a une meilleure surveillance. Ce n'est pas vrai que ça coûte de l'argent et que ça ne donne rien. On est rendu là. On est rendu à une commission d'enquête non seulement sur la police, mais sur tout le fonctionnement du système judiciaire. On ne peut pas continuer à ''scrapper'' des réputations comme ça.»