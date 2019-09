Le 9 septembre est La journée du disque québécois.

Les productions québécoises foisonnent depuis déjà plusieurs années. Or, on a l’impression que l’offre est plus grande que jamais depuis quelque temps.

Les musiciens et chanteurs québécois sont également légion.

Que ce soit pour découvrir un jeune talent ou réapprécier un vieux routier, le 9 septembre est une journée idéale pour se procurer un album québécois.