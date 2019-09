Paul Arcand rencontre Roy Dupuis à l'aube de son retour télévisuel

«L'idée de l'école, je ne savais pas que ça existait. C'est quelque chose qui m'a surpris. Et en général, c'est ce que je demande d'une histoire, c'est qu'elle me surprenne. Ç'a plus de chance de m'intéresser si j'apprends des affaires, si je découvre d'autres facettes sur l'humanité.»