Discussions avec mes parents: «la réaction est spectaculaire!» -François Morency

«La saison deux est encore plus dans l’absurde que la première. En télé, une première saison, tu indiques qui tu es […] et ta deuxième saison est toujours meilleure parce que tu ajustes. Dans le cas de Discussion on a ajouté des scènes dans chaque épisode. Alors chaque scène est plus courte et c’est beaucoup plus rythmé.»