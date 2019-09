«Le Festival du film de Toronto est une rampe de lancement pour la course au Oscars»

Les organisateurs du 44e Festival international du film de Toronto (TIFF) proposent cette année 300 longs et courts métrages en provenance de 84 pays, dont 133 en première mondiale.

Chose encourageante, près de la moitié des films de gala du festival sont réalisés par des femmes (9 sur 20), dont Hustlers, l’histoire d’un groupe de strip-teaseuses new-yorkaises qui ont escroqué des hommes d’affaires de Wall Street. Ce film, réalisé par Lorene Scafaria, met notamment en vedette les chanteuses Jennifer Lopez et Cardi B.

Le festival a ouvert ses portes jeudi avec le documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band, consacré à un célèbre groupe de rock des années 1960 à Toronto. Des vedettes du monde de la musique, comme Bob Dylan, Bruce Springsteen et Eric Clapton, font du film.

Encore une fois, la compétition s'annonce féroce entre les films en compétition officielle, d'autant plus que le TIFF a beaucoup d'influence sur le marché nord-américain.