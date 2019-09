Sans filtre | Le commandant Robert Piché au micro d'Isabelle Maréchal

Le commandant Robert Piché est reconnu comme un héros à travers le monde parce qu’il a sauvé la vie de 293 passagers et 13 membres d’équipage lorsqu’il a atterri d’urgence aux Açores son Airbus A330-200 qui avait perdu ses deux moteurs.

Alors qu’il pilotait le vol 236 d’Air Transat entre Toronto et Lisbonne, le commandant Piché a réussi à poser son avion sur la piste de la base de Lajes, aux Açores, après avoir perdu l’utilisation de ses deux moteurs et un vol plané de plus de 20 minutes à cause d’une fuite de carburant.

Accueilli en héros, son passé est vite revenu le hanter.