Justin Bieber avoue avoir abusé de la drogue et de ses copines

«Tout le monde autour de moi faisait ce que je leur demandais, je n’ai jamais appris à être responsable. Je me suis retrouvé à 18 ans sans habileté, riche à craquer. Un concept très épeurant pour tous. Dès l’âge de 20 ans, j’avais fait toutes les erreurs possibles. Et je suis passé de la personne la plus adorée au monde à la plus ridiculisée, à la plus jugée, à la plus haïe»