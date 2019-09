«Fiesta Santé»: le nouveau projet d'Alexandra Diaz

L'animatrice Alexandra Diaz présente son nouvel ouvrage: «Fiesta Santé» et pour l'occasion, elle était en studio aux côtés de Paul Houde et de Thérèse Parisien pour nous parler de son ouvrage qui contient 100 recettes qui lui servent de carburant pour être active et en pleine forme.

Après avoir été l'une des deux figures de proue de «Cuisine futée, parents pressés», elle aborde maintenant l'art de manger et de bouger.

Dans son cinquième ouvrage, les recettes sont réparties en 14 chapitres, dont des brunchs, des déjeuners, des tacos, des salades, des sandwichs, des pâtes, des petits desserts et même un chapitre sur les apéros.

On aborde aussi la question de l'écoanxiété qui est le sujet de l'heure de l'émission de la fête du Travail.