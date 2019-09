«Smells Like Teen Spirit» de Nirvana décrétée chanson emblématique de tous les temps

Smells Like Teen Spirit, l’énorme succès du groupe de rock alternatif Nirvana, serait la chanson la plus emblématique de tous les temps selon un scientifique de l'Université des arts de Londres (University of the Arts London).

Certes, la formation grunge de Seattle n’existe plus depuis le décès du chanteur-guitariste Kurt Cobain, en 1994. Mais sa musique, elle, semble éternelle. Du moins en ce qui concerne ce pesant morceau issu du cultissime album Nevermind (plus de 30 millions d'exemplaires vendus), paru en 1991.

Le Dr Mick Grierson, spécialisé en audiovisuel, a déterminé que Smells Like Teen Spirit est le morceau par excellence pour illustrer la perfection musicale.