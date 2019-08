Humour et musique au Festival Mile Ex End de Montréal

Pour sa troisième année d’existence, le Festival Mile Ex End proposera de nouveau un volet humoristique à sa programmation, en plus des performances musicales habituelles.

En effet, la direction du festival Mile Ex End a décidé de récidiver cette année avec le volet «Rigole». Visiblement, elle a été victime de son succès l’an dernier.

Ainsi, plusieurs humoristes - Charles Pellerin, Phil Roy, les Denis Drolet, Adib Alkhalidey, Rosalie Vaillancourt, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Guillaume Wagner, Christine Morency, pour ne nommer que ceux-ci - monteront sur scène au cours d’un long spectacle offert lundi.

Depuis deux ans, cet événement extérieur on ne peut plus urbain a proposé plusieurs performances musicales d’artistes d’ici ou d’ailleurs, dont Patrick Watson, Charlotte Cardin, Matt Holubowski, The Barr Brothers, Hubert Lenoir, Loud, Andy Shauf, Kid Koala et Cat Power.

Cette année, les gens pourront assister entre autres aux concerts des Cowboys Fringants, Elisapie, Alaclair Ensemble, Les Louanges, Galaxie, Feist, Chromeo ou encore Daniel Lanois.

Mentionnons que les festivaliers pourront cette fois profiter plus longuement de l’événement en raison de l'ajout d’une journée supplémentaire.

Le volet musique du Mile Ex End aura lieu du 30 août au 1er septembre. quant au volet humoristique, il se déroulera le 2 septembre, tel que mentionné plus haut.

Le Festival Mile Ex End a lieu sous le viaduc Rosemont-Van Horne, à Montréal.