Le bon et le moins bon des Prix MTV avec Catherine Brisson

Taylor Swift est montée sur scène accompagnée de plusieurs membres de la distribution de la vidéo qui dénonce les homophobes et ses propres détracteurs. Avant le lancement de la vidéo, la chanteuse avait annoncé son soutien à la loi sur l'égalité.

«You Need to Calm Down» a également remporté le prix de la vidéo véhiculant un message positif.

Parmi les autres gagnants, on retrouve Cardi B, qui a remporté la catégorie hip-hop pour «Money»; Jonas Brothers, dans la catégorie pop avec «Sucker»; Shawn Mendes et Camila Cabello dans la catégorie meilleure collaboration pour «Senorita»; The Chainsmokers et Bebe Rexha dans la catégorie musique «dance» pour «Call You Mine».

Le prix de la chanson de l'année a été remis à Lil Nas X et Billy Ray Cyrus pour «Old Town Road», la chanson étant demeurée le plus longtemps de l'histoire au sommet du palmarès Billboard Hot 100.

«C'est mon premier prix à vie», a déclaré le jeune artiste de 20 ans.