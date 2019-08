«On est prêts à accepter qu'un acteur homosexuel campe Captain America?» -Xavier Dolan

Trois ans après le tournage et une année après sa présentation au Festival du film de Toronto, le long-métrage de Xavier Dolan Ma vie avec John .F. Donovan sort enfin au Québec.

Premier film tourné en anglais par Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, en version originale, porte sur la célébrité et la relation épistolaire entre un jeune garçon de 11 ans et un acteur très célèbre (John F. Donovan, campé par Kit Harrington).

Lorsque cette relation d’écriture va être mise à jour, l’affaire va faire scandale. Dolan s’est inspiré de sa propre histoire, lui qui, à l’âge de 8 ans, écrivait des lettres à Leonardo DiCaprio.