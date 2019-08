Martin Matte au coeur d'une recherche d'équilibre

Les premiers mois suivants, la fin de sa tournée a été utilisée pour prendre une pause et faire face au vide qui est parfois difficile à affronter.

Il a appris de sa tournée «condamnée à l’excellence» où il faisait plus de quatre soirs par semaine en plus de gérer tous ses projets. Maintenant il cherche davantage un certain équilibre entre le travail et la vie de famille.