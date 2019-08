Un premier «one human show» pour Mélanie Couture

Et son «one human show», il s’adresse à tous? Pas tout à fait. C’est un spectacle qui selon elle s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes, même que souvent elle soutient avoir vu des femmes revenir pour une deuxième représentation avec leur conjoint pour qu’il vivre ce spectacle. La représentation est toutefois réservée aux gens de 16 ans et plus, puisque les sujets abordés ne conviennent pas aux plus jeunes selon l’artiste.