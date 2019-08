Le film «Jeune Juliette»: «J'ai grandement aimé la réalisation, qui est belle et fluide»

«Dès le début du film, je suis tombée sous le charme de Juliette, qui est magnifiquement interprétée par Alexane Jamieson. Son jeu est naturel; on y adhère dès qu'elle croise son premier kick, le gars qui fait rêver quand on est jeune. Juliette est charmante dès les premières minutes du film. J’ai aussi beaucoup aimé la relation entre les deux amies; elles partagent un amour du mépris envers les autres et la vie en général, mais pas à l'endroit de la musique. [...] Tout n'est pas rose dans la vie de Juliette. Elle subit de l'intimidation à propos de son poids. C'est déchirant de constater les difficultés vécues par Juliette, car on s'attache à elle. [...] J'ai grandement aimé la réalisation, qui est belle et fluide. Il y a une grande candeur qui se dégage de cette comédie dramatique. Ce film fait du bien. C'est parfait pour la fin de l'été.»