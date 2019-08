50e anniversaire de Woodstock 1969 annulé: «Il y a toujours un risque à vouloir recréer l’histoire» - Sylvain Ménard

«En 1969, tous les groupes ne sonnaient pas bien… […] On a dit beaucoup de choses à propos du festival. Parfois, les commentaires ont été exagérés! L’original a été créé dans un contexte particulier, entre les événements de mai ’68 et la guerre du Vietnam. On avait envie de prendre ça cool. Trois jours d’amour, de paix et de musique. On oublie souvent de mentionner qu’il y a eu beaucoup de pluie, de la boue et des problèmes d’approvisionnement et de toilettes…»