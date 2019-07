Joanie et Sansdrick dans la nouvelle émission «À table avec mon ex»

Joanie et Sansdrick, qui sont d'anciens participants d’Occupation Double Bali (OD Bali), vont donc se retrouver lors d’un souper très particulier afin de parler de leur ancienne relation amoureuse.

C'est ce qu'à confirmé l'humoriste Ève Côté au cours d'une entrevue accordée au 98,5 FM. Celle-ci va également faire partie de l'aventure à compter de l'automne.

Les inscriptions

Bien que certaines personnalités connues participeront à l'émission, des gens du public sont invités à participer aux nombreux tournages qui auront lieu au cours des prochaines semaines.

Il est donc toujours possible de s’inscrire pour participer aux tournages. Le formulaire est disponible sur Noovo.ca.

À table avec mon ex sera diffusé du lundi au jeudi, à 19 h, dès le 16 septembre. Cette série impliquera 52 épisodes de 30 minutes. L’émission est une adaptation québécoise du concept en Grande-Bretagne, Eating with my ex.

Synopsis de l'émission À table avec mon ex