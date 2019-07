Pas de Festival des films du monde cette année 

MONTRÉAL - Le président fondateur du Festival des films du monde (FFM), Serge Losique, a annoncé lundi qu'il n'y aurait pas d'édition du festival montréalais en 2019.

Par communiqué, le festival précise que la pause servira à «mieux préparer l'édition 2020».

Aucun film n'avait été sélectionné pour l'édition de cette année.

Le communiqué indique par ailleurs que M. Losique n'accordera pas d'entrevue à ce sujet «à cause de la fatigue extrême et sur l'ordre de ses médecins».

Difficultés depuis 2016

Le festival, fondé et dirigé par M. Losique, a vécu des difficultés financières ces dernières années, ayant notamment perdu du financement gouvernemental et des commanditaires. En 2016, plusieurs employés avaient quitté le navire, déplorant le leadership déficient de M. Losique.

En août 2017, Québecor avait racheté la «lourde dette hypothécaire» du prestigieux cinéma Impérial, propriété d'un organisme sans but lucratif présidé par Serge Losique. Famous Players avait offert l'Impérial au FFM en 1995, mais ce joyau montréalais, utilisé notamment par les festivals et pour les premières «tapis rouge», était aux prises avec de graves difficultés financières et menacé de décrépitude.