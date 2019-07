Films, séries, retours, nouvelles venues: Marvel dévoile son calendrier

Nouveaux films, nouvelles séries télé, retours confirmés, arrivée d’actrices et d’acteurs oscarisés, calendrier des sorties à venir : les studios Marvel ont frappé fort en fin de semaine, lors de la présentation du Comiccon à San Diego.

Pour la nouvelle Phase 4, le grand patron Kevin Feige a confirmé la distribution du film The Eternals (novembre 2020) qui mettra en vedette Richard Madden (Rocketman), Angelina Jolie et Salma Hayek. Pour lancer des héros nettement moins connus du grand public, cela prend des gros noms. Jolie a remporté un Oscar et Hayek a déjà été en nomination pour la statuette dorée.

Rachel Weisz, qui a elle aussi remporté un Oscar, se joint pour sa part à la distribution de Black Widow (mai 2020), où elle rejoint Scarlett Johannson qui reprend son rôle de la Veuve noire qui fait partie de l’univers cinématographique de Marvel depuis la première phase (Iron Man 2).

Thor, la «déesse» du tonnerre

Dans le cas d’une autre actrice oscarisée, Natalie Portman, la phase 4 est l’occasion de renouer avec la série de films «Thor». C’est d’ailleurs sa Jane Foster qui deviendra la déesse du tonnerre féminin dans Thor (Love and Thunder) (novembre 2021), où l’on retrouvera le Thor original (Chris Hemsworth).

C’est le Canadien Simu Liu qui sera le premier superhéros asiatique chez Marvel pour le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings prévu en février 2021.

Lauréat d’un Oscar pour son rôle de soutien dans Moolight, Mahershala Ali serait le nouveau Blade – après Wesley Snipes – dans un long métrage dont la date n’a pas été annoncée.

Séries télévisées

Kevin Fiege a également confirmé un lot de séries télévisées qui seront diffusées sur la chaîne Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier (automne 2020), Wandavision (printemps 2021), Loki (printemps 2021) et Hawkeye (automne 2021) permettront à Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier), Elisabeth Olson (Scarlett Witch), Paul Bettany (Vision), Tom Hiddelston (Loki) et Jeremy Renner (Hawkeye) de reprendre leurs rôles crées au cours de la dernière décennie.

Certains feront des apparitions dans les films, comme Elisabeth Olson qui ira rejoindre Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) dans le long-métrage Doctor Strange in the Multiuniverse of Madness (mai 2021).

Bref, s’il n’y a pas d’effet d’essoufflement, on peut parier que Marvel va encaisser encore plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années.