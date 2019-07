«Je lui dois ma vie» - Dan Bigras au sujet de Gerry Boulet

«Avant, les poètes et les rockers ne se parlaient pas. Pour les poètes, les rockers étaient des brutes épaisses et pour les rockers, les poètes étaient des ‘’tapettes’’. Mais il a fait parler ces deux gangs et depuis, on a tous des textes poétiques. Et la musique va plus loin grâce à la poésie. Si Gerry n’avait pas été là, on ne se serait pas en train de faire la musique qu’on fait là. C'était un poète dans l'âme»