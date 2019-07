Bilan positif pour le 52e FEQ

Les organisateurs du 52e Festival d'été de Québec ont tenu un bilan positif dimanche après-midi, soulignant avoir réussi à dépasser leurs objectifs de vente de laissez-passer tout en offrant d'excellents concerts.

Le seul bémol fut celui de la soirée du 13 juillet, où un orage a forcé l'annulation des principaux concerts après seulement une quinzaine de minutes. Alors que des festivaliers ont critiqué les procédures en place afin d'évacuer le site des Plaines d'Abraham, l'organisation s'est dite satisfaite du déroulement de l'opération. Elle devait toutefois tenir un « debriefing » avec les autorités de la Ville de Québec en après-midi dimanche afin de revoir ce qui pourrait être corrigé dans le futur.

Les organisateurs ont de plus confirmé que cette soirée, mettant en vedette le groupe américain Imagine Dragons, fut celle qui a attiré la plus grosse foule de la 52e édition avec plus de 80 000 spectateurs. Le concert de Twenty One Pilots a pour sa part attiré la 2e meilleure foule du festival.

Succès pour la nouvelle scène et les after-FEQ

Le directeur de la programmation de l'événement, Louis Bellavance s'est aussi dit satisfait de l'expérience tentée avec le déménagement de la scène secondaire du festival. Celle-ci est passée du parc de la Francophonie à la Place Georges-V dans le but d'augmenter la capacité du site de 5 000 festivaliers. Contrairement aux années précédentes où les fermetures de ce site étaient devenues chose fréquente pendant le festival, les portes de la Place Georges-V n'ont été fermées qu'à une seule occasion cette année, lors de la visite du groupe américain Live.

Les spectacles de fin de soirée au Manège militaire, une nouveauté cette année, ont aussi marqué les organisateurs qui ont assuré que ceux-ci seront de retour lors des prochaines éditions.