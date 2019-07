Production de la série internationale «Mirage»: «Croze a un talent extraordinaire» - Louis Choquette

Le cinéaste québécois Louis Choquette réalisera une série internationale comprenant six épisodes qui s’intitule Mirage. Elle mettra en vedette l’actrice québécoise Marie-Josée Croze.

Dans suspense d'espionnage, qui raconte l’histoire d’un triangle amoureux, Marie-Josée Croze sera accompagnée de Clive Standen (Vikings, Taken), Hannes Jaenicke (Sardsch, Code Name: Eternity), Shawn Doyle (House of Cards, Frontier), Grégory Fitoussi (Spiral, Spin) et la Québécoise Maxim Roy (O', Les Boys et la version anglophone de la série 19-2).

La série sera tournée en français, en anglais, en allemand et en arabe. Elle sera diffusée au Québec et au Canada.

Louis Choquette a réalisé de nombreuses séries à succès pour la télévision québécoise, dont Les Parent, Rumeurs, Mirador et 2 frères. Récemment, il réalisé Les honorables diffusé sur Club illico.

Marie-Josée Croze tourne surtout en France depuis qu'elle a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2003. En fait, elle habite Paris.

La série raconte l'histoire de Claire (Marie-Josée Croze), une expatriée qui a décidé de recommencer sa vie à Abou Dhabi, en compagnie de son fils et de son mari, Lukas (Hannes Jaenicke). Claire se retrouve plongée dans le monde obscur de l’espionnage après avoir découvert que son ancien mari, Gabriel (Clive Standen), supposément décédé 15 ans plus tôt dans un tsunami, est toujours en vie. Gabriel est un espion…