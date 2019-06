Série «Les Mutants» à Télé-Québec: «On est un peu dans la science-fiction» - Salomé Corbo

Télé-Québec proposera prochainement la série jeunesse Les Mutants, dont le tournage a commencé récemment. Entrevue avec Salomé Corbo, qui y tiendra un rôle.

Les Mutants, c’est l’histoire peu commune de trois jeunes: Léo, un jeune citadin avec des troubles anxieux et récemment parachuté chez son grand-père; Zoé, une hyperactive qui a un trouble d’attention; et Marcus, un jeune atteint du syndrome d’Asperger. Mobilisés par une grande détermination, les trois amis s’imposent l’ambitieux défi de sauver une famille peu commune – c’est le moins qu’on puisse dire – et en pleine mutation.