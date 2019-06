Le film «américain» de Xavier Dolan sortira le 23 août

Xavier Dolan a coécrit avec Jacob Tierney le scénario du film, dans lequel un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec un acteur célèbre de la télévision américaine, dix ans après la mort de ce dernier.

Il met en vedette Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy Bates et Thandie Newton.

À quand «Matthias & Maxime»?

«The Death and Life of John F. Donovan» prendra l'affiche dans les principaux marchés canadiens et québécois, soit à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, ainsi qu'à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau.

Par ailleurs, Les Films Séville ont indiqué que la date de sortie du prochain film de Xavier Dolan, «Matthias & Maxime», sera annoncée jeudi.