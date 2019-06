«Fragile», la nouvelle série télé avec Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin

Auteur des séries Aveux, Apparences, Feux et Olivier, Serge Boucher proposera bientôt une nouvelle série dramatique intitulée Frangile,qui renfermera dix épisodes de 60 minutes. Entrevues avec Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin, qui incarnent les deux personnages principaux.

Ceux-ci seront offerts en primeur et en rafale sur ICI TOU.TV EXTRA en 2019-2020. La série est réalisée par Claude Desrosiers et produite par André Dupuy pour Amalga.

Le tournage a commencé cet hiver. La distribution met aussi en vedette Christian Bégin, Yvan Benoît, Sandrine Bisson, Valérie Blais, Eloisa Cervantes, Monia Chokri, Maxime De Cotret, Martin Drainville, Juliette Gosselin, Nadia Kounda, Simon Larouche, Martin-David Peters, Ted Pluviose et Isabelle Vincent.

Synopsis

Fragile raconte à rebours l’histoire d’une amitié improbable, celle de Dominic Couture (Pier-Luc Funk) et de Félix Bachand (Marc-André Grondin), dont la mort mystérieuse créera une onde de choc dans leurs deux familles, révélant au passage des secrets jusque-là jalousement protégés, des liaisons dangereuses, des agendas cachés… C’est l’histoire de ces deux familles diamétralement différentes : Les Bachand, aisés et influents, à la tête d’un des poumons économiques de la ville; et Les Couture, de la classe moyenne, du « bien bon monde » comme on dit, dont les deux sœurs sont proprios du Resto Bizz.