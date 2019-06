Plusieurs artistes intentent des poursuites contre Universal Music

NEW YORK - Le groupe Soundgarden et les successions de Tupac Shakur et de Tom Petty figurent parmi un groupe d'artistes qui intentent une poursuite contre Universal Music Group, lui reprochant la perte d'enregistrements originaux lors d'un incendie en 2008.

Dans la poursuite déposée la semaine dernière devant une cour fédérale du district de Los Angeles, ils accusent l'entreprise d'avoir failli à sa responsabilité de protéger ces enregistrements et de ne pas les avoir tenus au courant de l'ampleur du sinistre.

Le feu aurait aussi détruit des bandes maîtresses et d'autres enregistrements d'Ella Fitzgerald, de Chuck Berry et de plusieurs autres musiciens. Les plaignants, parmi lesquell on retrouve aussi Steve Earle et le groupe Hole, réclame une compensation dépassant 100 millions $.

Un porte-parole d'Universal a refusé samedi de commenter cette poursuite.