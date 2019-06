Grand Montréal Comique: «On propose des nouveautés dès la deuxième année de l’événement»

«On propose des nouveautés dès la deuxième année de l’événement, dont des spectacles exclusifs à Terrebonne. Évidemment, on sent le regard des amateurs d’humour et des gens du milieu. C'est la deuxième année... On a des spectacles beaucoup plus originaux cette fois, comme le Coconut Comédie club. Il y aura huit tonnes de sable; un drink tropical conçu pour le festival et des palmiers ! En fait, c'est un show de stand-ups avec un invité surprise et un décorum spécial.»