Corey Hart et Glass Tiger au Centre Bell : une bonne dose de nostalgie

Corey Hart et Glass Tiger ont monté sur la scène du Centre Bell de Montréal, samedi soir. Ce programme double de trois heures, qui proposait surtout de la musique pop-rock des années 1980, a joué fort la carte nostalgique. Tant mieux, car il semble que l’offrande générale était plutôt réussie. Notre chroniqueuse culturelle commente la performance du chanteur de Sunglasses At Night.

Boy In the Box, Bang! (Starting Over), In Your Soul, Ain’t It Enough, Everything In My Heart (hommage à ses fans) pour Corey Hart, puis Someday, Don't Forget Me (When I’m Gone), Thin Red Line, My Town pour Glass Tiger, plusieurs pièces des deux formations ont plongé les spectateurs dans un passé lointain; un voyage qui s’est avéré assez agréable, selon Catherine Beauchamp.

Pour sa part, il semble que la partie consacrée à Corey Hart ait été sa préférée, malgré ses appréhensions.