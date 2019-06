Claudia Bouvette propose son premier EP intitulé «Don’t Like It»

Après avoir lancé sa première chanson Cool It, Claudia Bouvette propose un généreux EP éponyme ainsi que le vidéoclip de la chanson Don’t Like It.

Comportant 8 chansons, le EP Cool It révèle un son pop contemporain, à l’instar de la pièce Don’t Like It, avec laquelle la chanteuse a produit un autre vidéoclip.