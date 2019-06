Madonna propose un 14e album, «Madame X»

Pour son 14e album intitulé Madame X, Madonna a mélangé la pop au reggaeton, au fado, à la morna et au hip-hop pour un album qui ne plait pas à tous, mais qui, selon notre chroniqueuse culturelle, est appréciable après quelques écoutes.

Sans aucun doute, Madame X est un brassage d'influences musicales. Par ailleurs, les références à sa carrière y sont nombreuses. On y retrouve des similitudes avec des titres comme « Papa Don't Preach », « Vogue », « Erotica » ou encore « Music ».

Notons aussi les nombreux messages politiques de «la reine de la pop».

Par exemple, la chanson contenant un échantillon d'un discours d'Emma Gonzalez, la survivante d'une tuerie aux États-Unis militant pour l'interdiction des armes à feu.

Il y a aussi le vidéoclip mettant en scène le rappeur transgenre Mykki Blanco. «J'ai foulé cette Terre en tant que noir, queer, et séropositif, mais aucune offense à mon encontre n'a été aussi puissante que l'espoir que j'y opposais». Cette citation de Mykki Blanco s'affiche à la fin du court métrage de la pièce Dark Ballet. Pour visionner le vidéoclip, cliquez ici.

Encore une fois, Madonna lutte à sa manière contre les discriminations.

Cela dit, l’album ne fait pas l’unanimité. D’un côté on le trouve déroutant et épars, de l’autre on le trouve audacieux et rafraichissant (c’est l’avis du magazine d’actualité français Le Point). Bref, il suffit d’écouter le morceau reggaeton appelé Medellin, premier extrait de l'album, pour saisir que Madonna voulait donner un coup de barre à sa pop.