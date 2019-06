Nouvelle mouture de «Broue» : «On est sortis du premier show totalement sur un nuage» - Benoît Brière

«Une dizaine de jours avant la première, on se dit tout le temps qu’on aurait dû être comptable ! Finalement, on se dit qu’il est trop tard, puisque les billets sont vendus. Allons-y ! Eh bien, la réception du public est au-delà de nos espérances. C’est la folie furieuse. Les gens semblent s’amuser énormément. […] On a repris l’œuvre avec beaucoup de respect à l’endroit des auteurs et des anciens comédiens. Nous sommes sortis du premier show totalement sur un nuage… Ça rit, ça s’amuse, ça crie.»