«Il faut un QuébecFlix» -Pierre Curzi et le cinéma québécois 

«Il y en a des films québécois qui marchent : 1991, la Chute de l’empire américain. Les gens se déplacent pour aller les voir au cinéma parce que cela devient une sortie, une expérience agréable, mais pour la majorité des films qui sont des films plus difficiles, plus discrets, moi je les regarderais avec bonheur. Je ne suis pas seul, on est nombreux qui aimeraient ça les voir pour les aimer ou ne pas les aimer, mais au moins y avoir accès. Nos écrans de télévision sont grands : j’aimerais ça voir aussi les films québécois dans lesquels mes camarades jouent. Si on avait cet accès-là, un gala deviendrait pas mal plus intéressant. Le problème d’hier, c’est que 4000 ou 5000 personnes ont vu la majorité des films. Tu ne peux pas faire un gala populaire à partir d’une minorité comme celle-là. Faut que t’aies un accès beaucoup plus large.»