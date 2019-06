Le film Rocketman: «Notre rôle a été celui d’investisseur» - Karine Martin

«Le rôle de Médiabiz International a été celui d’investisseur. On nous a proposé ce projet il y a sept ans. Ça fait longtemps. On avait reçu ce bijou de scénario. Nous l’avions tous savouré au bureau. À l’époque, le personnage devait être incarné par Tom Hardy, qui ne chante pas contrairement à Taron Egerton. […] Le scénario nous est revenu l’an passé. Dexter Fletcher était envisagé au poste du réalisateur. Taron Egerton était maintenant l’acteur prévu pour jouer et chanter… L’équipe créatrice était exceptionnelle. En plus, Paramount Pictures, qui était maintenant associé à la production du film, demandait à Médiabiz de cofinancer le projet. On a dit oui immédiatement.»