Le rappeur montréalais Loud propose son second album

Le populaire rappeur québécois Loud a offert vendredi son deuxième album intitulé Tout ça pour ça.

Par la même occasion, l'artiste a diffusé un vidéoclip pour le morceau Sometimes, All the Time, auquel participe la chanteuse Charlotte Cardin.

Loud connaît un important succès depuis le début de sa carrière solo. Les amateurs de sa musique ne cessent d’augmenter au Québec, mais aussi en France et en Belgique.

Il a notamment remporté le Félix pour L’album hip-hop de l’année 2018.

Loud va monter sur la scène du Centre Bell le 31 mai et le 1er juin.

Par ailleurs, il va donner plusieurs spectacles dans plusieurs villes du Québec.