Ovationné à Cannes: «Xavier Dolan est touchant et émouvant»

« Et là va s’installer un doute et suivre un malaise qui va durer tout au long du film. On tombe dans une zone très fragile qui va venir nous toucher droit au cœur. C’est un film d’une grande beauté avec des plans maîtrisés. C’est un film moins bruyant, moins flamboyant que ce que Xavier Dolan a fait auparavant. C’est plus en subtilité. Plus nuancé. »