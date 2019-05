Le nouveau film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood a déchainé les passions au Festival de Cannes où la fin de la projection a été saluée par une ovation de sept minutes.

Le réalisateur et ses vedettes Margot Robbbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt l'accompagnaient.

« Merci d'avoir été un public si fantastique pour ce premier visionnement », a lancé Tarantino à la foule.