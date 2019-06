Le Saint-Laurent d'île en île: «une idée de la diversité du fleuve»

«Certaines îles sont sauvages, où presque personne habite. D’autres sont agricoles et peuplées, comme l’île aux Grues. Ce fut un projet de longue haleine a duré trois étés. Ça donne une bonne idée de la diversité que l’on retrouve le long du fleuve et du golfe Saint-Laurent. [...] On pense qu'il y a des modes de vie et des façons d'exploiter la terre qui ne seront peut-être pas là dans 15 ans. On voulait documenter tout cela en textes et en images.»