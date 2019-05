«C'est comme une trop grosse cerise sur mon petit sundae» -Gildor Roy

«Je ne m’attends jamais vraiment à gagner. Il me semble tout le temps que quelqu’un est plus méritant dans la gang et j’ai l’air un peu baboune... On fait notre job et on est content d'avoir une job et de bien la faire. Le monde me dit: je te trouve bon, mais ça (le Gala Artis), c'est comme une trop grosse cerise sur mon petit sundae.»