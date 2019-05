The Power of the Dog : «Je savais que j’allais faire ce film-là» - Roger Frappier

«J’ai initié le projet, mais maintenant je coproduis le film. Je suis très content. J’ai acheté le livre dans une librairie de Paris. Une journée plus tard, je me suis dit que je voulais faire un film inspiré de ce livre. On m’a dit que les droits étaient vendus. Pas grave, je savais que j’allais faire ce film-là ! L’éditeur m’a contacté un an et demi plus tard, disant que les droits étaient de nouveau disponibles…»