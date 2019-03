Retour sur le passage d'Ellen DeGeneres à Montréal

«Je me souviens, j'étais allé chez Burger King et j'avais acheté un burger, une frite et un lait frappé. Je suis ensuite monté sur scène et j'ai dit: ''Je suis tellement désolé, je vous demande de m'excuser, mais c'est la première fois que je me retrouve sur une scène et j'ai été tellement nerveuse tout au long de la journée que je n'ai pas mangé, alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai seulement besoin de mettre quelque chose dans mon estomac. J'ai donc mentionné la première phrase de mon numéro et j'ai dû la reprendre entre chaque bouché, jusqu'à se que je complète mon repas et ensuite j'ai pu dire que je n'avais plus de temps, alors j'ai dit: ''Merci beaucoup'' et je suis sortie. C'était ma première fois sur scène!»