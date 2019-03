Le chef d'orchestre André Previn meurt à 89 ans

Pianiste, compositeur et chef d'orchestre de grande renommée, André Previn s'est éteint jeudi à l'âge de 89 ans.

Son agente Linda Petrikova a indiqué que M. Previn est décédé chez lui, à Manhattan.

Né à Berlin, il fuit avec sa famille l'Allemagne nazie. Adolescent, il compose et signe des arrangements dans les studios d'Hollywood, notamment pour la MGM. Au cours de sa brillante carrière, il remporta quatre Oscars pour ses orchestrations réalisées pour les comédies musicales Gigi, Porgy and Bess, Irma la Douce et My Fair Lady.

Il a ensuite abandonné Hollywood pour embrasser une carrière de chef d'orchestre. Après avoir été nommé directeur musical du Houston Symphony en 1967, il dirige des orchestres renommés comme le Los Angeles Philharmonic et le Royal Philharmonic de Londres.

En 1998, son opéra inspiré de la pièce «Un Tramway baptisé Désir» est créé à l'Opéra de San Francisco.

Tout au long de sa carrière, Previn a continué à plonger dans le jazz.