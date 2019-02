Oscars : «Green Book» remporte les grands honneurs

Surprise de taille à la 91e cérémonie des Oscar dimanche soir à Los Angeles. Le film «Green Book» du réalisateur Peter Farrelly a remporté le prix le plus prestigieux de la soirée, celui de meilleur film.

«Green Book» est inspirée de l'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le Sud ségrégationniste des Etats-Unis.

Déception pour les cinéastes québécois Marianne Farley («Marguerite») et Jérémy Comte («Fauve»). Les deux réalisateurs figuraient parmi les cinq finalistes dans la catégorie meilleur court métrage de fiction, mais ils reviendront au Québec sans statuette.

«Bohemian Rhapsody», le film biographique de Freddy Mercury, a gagné quatre prix. Celui qui incarne l'ancien chanteur du groupe Queen, Rami Malek, a été sacré meilleur acteur.

Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Olivia Colman pour son rôle dans «La Favorite».

Grâce à «Roma», le Mexicain Alfonso Cuarón a réussi un triplé. Il a notamment remporté le prix de la meilleure photographie et celui du meilleur film en langue étrangère. Soulignons que le film a été produit par Netflix et n'a pas été diffusé en salle au grand public.

«Black Panther» a remporté les trophées de meilleure direction artistique, meilleurs costumes et meilleur trame sonore.

Notons que la soirée était à forte composante musicale.

«We will rock you», «We are the champions»... Le groupe Queen a d'ailleurs ouvert le bal des Oscars.

Plus tard, Bradley Cooper et Lady Gaga ont livré une belle performance émotive du succès «Shallow» du film «A Star is Born» dans lequel ils incarnent les personnages principaux. La pièce a d'ailleurs remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale.