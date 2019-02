Place au gala des Oscars

La prestigieuse cérémonie des Oscars a commencé dimanche soir et les films «Roma», «Black Panther», «The Favourite» et «Green Book» partent avec une longueur d'avance avec leurs nombreuses nominations et tous les prix qu'ils ont déjà récoltés lors de la saison des galas.



Le gala de cette année devrait s'avérer très différent des années précédentes: il n'y aura pas d'animateur et plusieurs grands succès du box-office autrefois boudés par l'académie pourraient être récompensés.



Durant la soirée, les Québécois et Canadiens pourraient également tirer leur épingle du jeu dans les catégories du court-métrage.



Deux films québécois sont en lice dans la catégorie Meilleur court métrage de fiction. Il s'agit de «Fauve», réalisé par Jeremy Comte et produit par Maria Gracia Turgeon et Evren Boisjoli, ainsi que de «Marguerite» de Marianne Farley, produit par Marie-Hélène Panisset.



C'est la première fois de l'histoire que deux films québécois se retrouvent sur la liste des cinq meilleurs courts métrages de l'année.



Dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation, pas moins de trois Canadiens se disputent le titre.



Les cinéastes d'animation de Vancouver Alison Snowden et David Fine, qui ont déjà décroché un Oscar en 1994 pour «L'Anniversaire de Bob», sont en nomination pour leur nouveau court d'animation produit à l'Office national du film du Canada (ONF), «Animal Behaviour» (Zoothérapie).



Domee Shi, de Toronto, est également finaliste, avec Becky Neiman-Cobb, pour «Bao», des studios Pixar.



La troisième touche canadienne à cette liste est apportée par «Weekends», du réalisateur Trevor Jimenez.



Dans les autres catégories, le film du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, «Roma», pourrait rafler plusieurs prix pendant la soirée.



Le long métrage, qui est en lice pour dix prix, est en bonne voie de remporter dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et du meilleur film en langue étrangère. Si «Roma» remporte le prix du meilleur film, ce serait la première oeuvre en langue étrangère à gagner cette distinction.



Une victoire serait également un tour de force pour Netflix, qui récolterait son deuxième Oscar après le documentaire «Icarus» en 2018.



L'Académie compte aussi saluer les films qui ont connu un grand succès au cinéma, dont «Black Panther» et «Bohemian Rhapsody», film biographique du défunt chanteur de Queen, Freddy Mercury.