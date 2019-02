Album studio «Seul Ensemble» de Serge Fiori: «Je suis tombé en amour avec les trois gars»  

«Après la création de l’album, je faisais «De la chambre au salon» seul sur scène. C’était mon moment durant lequel je pouvais chanter au monde. Mais, vocalement c’est très demandant. Il y a quatre octaves dans la toune. Je l’ai finalement sacrée à la poubelle. Je l’ai tassée. Elle ne faisait pratiquement pas partie de l’album dans ma tête. Quand on a commencé à faire une liste des chansons pour le show [du Cirque Éloize], mon gérant a proposé «De la chambre au salon». Il paraît que j’ai fait une drôle de face. Comme un orignal devant les lumières d’un char. J’ai dit non, pas question. Et quand j’ai rencontré Louis-Jean Cormier et Alex McMahon en studio, ils m’ont aussi demandé pourquoi ce morceau n’était pas dans la liste… On a finalement arrangé la chanson à mon goût. En plus, on a réussi à prendre la piste originale de ma voix.»