Festival du film de Berlin: deux réalisatrices québécoises gagnent chacune un Ours

Quelques autres récompenses

Le film Synonymes, du réalisateur israélien Nadav Lapid, a remporté l'Ours d'or. Ce long métrage raconte l'histoire d'un jeune Israélien qui s'installe en France.

Le controversé film Grâce à Dieu du réalisateur français François Ozon a été récompensé du grand prix du jury. L'oeuvre traite des scandales de pédophilie dans l'Église catholique.

Les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice ont été décernés à Wang Jingchun et à Yong Mei, tous deux à l'affiche de So Long, My Song, de Wang Xiaoshuai.

Le festival avait lieu du 7 au 17 février.