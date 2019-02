Revoilà Charlebois... avec Ducharme et Forestier

Robert Charlebois aura 75 ans au mois de juin, mais il affiche toujours la grande forme. Et cela s’entend sur son nouveau disque Et Voilà paru aujourd’hui, le 25e album studio de sa carrière.

Réalisé par Gus Van Go et Werner F, Et Voilà nous ramène un Charlebois qui s’offre un nouveau duo avec Louise Forestier (Monsieur L’ingénieur), qui rue dans les brancards sur un rock (Musique de Chambre) coécrit par Simon Proulx des Trois Accords et qui met en lumière un texte percutant vieux de plus de 40 ans de Réjean Ducharme (Le Manque de Confiance en Soi).