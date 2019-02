Sting vient chanter pour les travailleurs de GM d'Oshawa

OSHAWA, Ontario - Sting est venu dire aux travailleurs de General Motors à Oshawa, en Ontario, qu'il était « solidaire » de leur lutte pour sauver l'usine automobile locale.

Des milliers d'employés de GM se sont réunis, jeudi, dans un centre communautaire d'Oshawa pour entendre le musicien britannique livrer un concert acoustique gratuit, en guise de soutien aux travailleurs qui seront bientôt mis à pied.

Sting a notamment interprété les succès Message in a Bottle et Every Breath You Take, du groupe The Police, ainsi que des extraits du théâtre musical The Last Ship.

Pour écrire les chansons de ce spectacle, Sting s'est inspiré justement de son enfance dans une ville anglaise dont l'économie locale était largement tributaire de la construction navale, un secteur industriel qui a connu un déclin en Grande-Bretagne. Le chanteur a établi un parallèle entre ce qu'il avait vécu dans sa petite ville anglaise et le sort tragique des travailleurs du secteur de l’automobile à Oshawa.

Sting a déclaré que les problèmes touchant l'usine GM « ne peuvent être balayés sous le tapis politique » et il a exhorté les Canadiens à soutenir les travailleurs.