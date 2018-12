Un retour à l'animation pour Julie Snyder après la finale d'OD?

L’organisation d’une telle émission amène son lot de surprises et bien que la productrice au contenu mène un peu les ficelles, on ne peut jamais déterminer les résultats des votes et les décisions des participants.



L’émission sera diffusée dimanche soir dès 18h30 et Julie Snyder a d’ailleurs admis qu’elle travaille déjà sur une prochaine édition d’OD.



Vers un retour à l’écran pour Julie?



Mentionnant qu’elle a des enjeux de compagnie et des enjeux dans sa vie personnelle, Julie ne s’est pas caché qu’elle souhaite revenir à la télévision. Elle aimerait beaucoup animer à nouveau un talk-show ou une émission de variétés. Elle soutient de plus qu’elle souhaiterait découvrir le jeu en obtenant un rôle dans une série ou un film.



Les dés sont donc lancés! Reste maintenant à voir où atterrira la talentueuse animatrice.