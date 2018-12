Après la France, les gars de Qw4rtz débarquent à Week-end extra

Quatre Québécois ont récemment fait tout un tapage à la télévision française. Pour nous en parler, Louis, Philippe, François et Fa2 du groupe QW4RTZ étaient justement de passage samedi matin dans les studios de Week-end extra aux côtés de Mathieu Beaumont et Catherine Beauchamp après leur triomphe à l'émission La France a un incroyable talent il y a quelques semaines.



Le groupe QW4RTZ, c'est quatre gars qui unissent leurs voix afin de faire rire, danser, chanter et vibrer au son de leurs harmonies vocales. La production française les a d'ailleurs contacté après avoir vu leur vidéo reprenant la fameuse chanson La Tribu de Dana: