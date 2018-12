Mythes et complots - Les Chinois, la lune, les extraterrestres, Céline Dion et le diable

À l'émission de Mythes et complots, le 7 décembre 2018, Christian Page parle de:

Les Chinois sur la Lune... des extraterrestres

Samedi — si les conditions météorologiques le permettent —, l'Agence spatiale chinoise lancera à destination de la Lune la sonde Chang'e-4, un astro-mobile (rover) destiné à se poser sur la face cachée de la Lune, d'ici la fin de l'année. La sonde est équipée d'appareils qui lui permettront d'étudier la surface lunaire et son activité géologique. Il faut savoir que ladite «face cachée» de la Lune demeure encore très mystérieuse. Aucune des missions Apollo ne s'y est aventurée et nous savons que cette surface est très différente de sa «face visible». Il n'y a pas de «mers», par exemple. Pour les théoriciens du complot, cette mission est vouée à l'échec avant même de commencer. Selon eux, cette «face cachée» de la Lune abriterait des installations d'extraterrestres, qui sont bien déterminés à protéger le secret de leur occupation.

Céline Dion, l'outil du Diable !

Il y a quelques jours, la diva québécoise a publié sa première vidéo promotionnelle pour sa nouvelle mode «unisexe» pour bébé : Celinununu. On y voit Céline Dion entrer dans une maternité et, par un tour de passe-passe magique, transformer tous les vêtements des nourrissons — partagés en bleu (garçon) et rose (fille) — en pyjama blanc-gris-noir, sans distinction aucune pour le sexe de l'enfant. Cette vidéo a fait réagir. Notamment au sein de groupes religieux ultra-conservateurs qui accusent la chanteuse de se faire l'outil du Diable !